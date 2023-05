Scooterrijder rijdt voetgangster aan; politie zoekt getuigen

Stockfoto politie

Het slachtoffer was ten tijde van de aanrijding met een tweede persoon op het De Hoogenbergpad aan de wandel en werd van achter aangereden. Haar wandelpartner bleef ongedeerd.

Ook de scooterrijder kwam ten val, maar hij stapte weer op. Hij bekommerde zich niet om de vrouw en reed weg in de richting van de doorgereden groep van zo’n 50 andere scooteraars waar hij deel van uitmaakte.



Getuigen en beelden zeer welkom

De politie zoekt getuigen. Zag u de aanrijding gebeuren of heeft u er beelden van, bijvoorbeeld van een dashcam? Uw informatie en beelden zijn zeer welkom bij de afdeling Opsporing van Team Verkeer van de Politie eenheid Rotterdam. Bel 0900-8844 of - als u liever anoniem blijft - 0800-7000.