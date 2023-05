Bezit nepvuurwapen leidt tot aanhouding

Omdat het vaak moeilijk in te schatten is of een wapen echt of nep is, zeker vanaf een afstandje, is het niet toegestaan om met een nepvuurwapen over straat te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien.

Zelfde vorm en afmetingen

Dat gebeurde donderdagmiddag 18 mei rond 16.00 uur ook in Roosendaal. Bij de politie kwam een melding binnen dat een man op de Lindenburg een vuurwapen op iemand gericht had. De man zou vlak bij een winkelcentrum staan, waar het op dat tijdstip erg druk was. De politie nam geen enkel risico en ging met meerdere politieauto’s naar de melding. Door gebruik te maken van een speciale politietechniek, de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV), konden de agenten een verdachte aanhouden. De man, een 23-jarige Roosendaler, zat toen de agenten aankwamen in een auto. In die auto troffen ze na de aanhouding het wapen aan. Gelukkig bleek het te gaan om een nepvuurwapen. Het had wel dezelfde afmetingen en vormen als een echt vuurwapen.

De aangehouden verdachte moest voor verhoor mee naar het politiebureau. Hij heeft een verklaring afgelegd en mocht daarna weer naar huis.

Nepvuurwapens, hoe zit het ook alweer?

Alle nepvuurwapens die op een echt vuurwapen lijken zijn verboden.

Nepvuurwapens met een CE-markering worden gezien als speelgoed; in dat geval voldoen ze aan de Europese speelgoedrichtlijn. Alléén kinderen jonger dan 14 jaar mogen hiermee buiten spelen. Voor mensen van 14 jaar of ouder geldt dat het bezit niet verboden is, maar dat het wapen niet mee naar buiten mag.