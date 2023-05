Steekincidenten Best en Eindhoven

Best

Rond 08.40 uur in de ochtend raakte een 24-jarige man op de Klaproos gewond aan zijn nek. De 54-jarige verdachte zou hem even daarvoor hebben gestoken. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De verdachte zit nog altijd vast voor verder onderzoek. Gisteren startte we al een onderzoek. Daarbij is technisch onderzoek verricht, werden camerabeelden bekeken en zijn getuigen gehoord. Vandaag gaat het onderzoek naar de exacte toedracht en de aanleiding van het steekincident verder.

Eindhoven

In een woning aan de Cornelis van Bijnkershoekstraat raakte een 68-jarige vrouw donderdagmiddag rond 17.00 uur lichtgewond aan haar borst en handen. De 58-jarige verdachte was nog aanwezig en werd direct door de collega’s aangehouden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling aan haar verwondingen. Beide vrouwen zijn bekenden van elkaar. De verdachte zit vast voor verder onderzoek en wordt vandaag verhoord. Ook hier werd een politieonderzoek opgestart met o.a. forensisch sporenonderzoek en het spreken van getuigen. Uiteraard gaat dit onderzoek vandaag verder om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.