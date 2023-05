Supermarkt overvallen in Hoorn, politie zoekt getuigen

Nadat de man met veel kabaal een greep in de kassa deed, vluchtte hij de supermarkt uit. Hij rende richting het Kaarder. Twee omstanders probeerden zijn vlucht te voorkomen. Als reactie hierop stak de dader één van deze omstanders met een mes. De wond was gelukkig oppervlakkig en behandeling was niet nodig. Deze persoon maakt het naar omstandigheden goed. De dader is na dit steekincident verder De Kaarder opgerend en in onbekende richting gevlucht. Na een zoekslag is de verdachte niet meer aangetroffen.

Er is aangifte gedaan en er vindt nazorg plaats voor de omstanders en medewerkers van de supermarkt.

Goederen gevonden na onderzoek

De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Aan het Kaarder trof de politie een fiets en zwarte kleding aan, die vermoedelijk van de dader zijn. Ook werden producten uit de supermarkt aangetroffen aan de Huesmolen. Mogelijk dat deze aangetroffen goederen verband houden met de verdachte. Dit wordt nader onderzocht.

Getuigenoproep

Er is nog niemand aangehouden. De verdachte voldoet aan het volgende signalement:

Man

Tussen de 16 en 25 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Tussen 1.65 en 1.80 meter lang

Droeg zwarte kleding

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023089222.