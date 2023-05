Brandstichting Prinsegracht in Opsporing Verzocht

Brandstichting Prinsegracht Den Haag

In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april wordt brandgesticht in een appartementencomplex aan de Prinsegracht in Den Haag. Rond 03.00 uur krijgt de politie melding van de brand. Deze bevindt zich in het trappenhuis. Bij de brand raken vijf mensen gewond, van wie twee ernstig. De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld en doet onderzoek naar de toedracht van deze brandstichting. Het onderzoeksteam komt graag in contact met eventuele getuigen en sluit niet uit dat er van het incident en de verdachte(n) camerabeelden zijn. In de uitzending doen we een getuigenoproep.

Woninginbraak Monseigneur van Steelaan Voorburg

Op dinsdag 15 november rond 19.00 uur vindt een woninginbraak plaats in de Monseigneur van Steelaan in Voorburg. Als de bewoner thuiskomt, ziet hij dat de deuren in zijn woning openstaan en de balkondeur op een kier staat. De hele woning is overhoopgehaald, maar er is gelukkig niets weggenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de woninginbreker.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

