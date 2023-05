Getuigen gezocht van schietincident autowasstraat in Rotterdam Zuid

Bij de autowasstraat aangekomen bleek een 30-jarige Rotterdam lichtgewond te zijn geraakt. Hij slachtoffer is niet door vuurwapengeweld gewond geraakt maar door een mogelijke vechtpartij die gedurende de ruzie ontstond. De politie doet onderzoek maar heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden. Heeft u meer informatie en dit nog niet gedeeld met de politie, dan komen wij graag met u in contact via onderstaande opties.