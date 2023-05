Getuigen gezocht van schietincident Koninginneweg

Rond 23.00 uur kreeg de politie meldingen dat er in de lucht werd geschoten vanuit een auto. Er raakte niemand gewond, wel vond toegesnelde politie een huls en patroon op straat. Deze worden onderzocht op sporen.

Info of tips?

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien rond 23.00 uur op 1 mei. Deze informatie kunt u delen via onderstaande opties.