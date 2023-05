Politie start opsporingsteam na ongeregeldheden AZ-West Ham United

Nadat het in de slotfase van de wedstrijd misging in het voetbalstadion, is de mobiele eenheid van de politie ingezet. Er zijn op dat moment geen aanhoudingen verricht, omdat de inzet van de politie op dat moment gericht was op het herstellen van de openbare orde en veiligheid in het stadion.

Het opstarten van een opsporingsteam moet bijdragen aan herkenning en aanhouding van de verdachten. De politie beschikt inmiddels over diverse camerabeelden en is druk bezig met het koppelen van verdachten aan strafbare feiten.

Schuldig gemaakt aan de openlijke geweldpleging in het AZ-stadion, meld je bij de politie!

Hoewel een groot deel van de verdachten een capuchon over het gezicht had getrokken of andere gezichtsbedekking had, is de politie blij met alle beelden die tot nu toe zijn gedeeld. Wij verwachten binnenkort beelden van de verdachten openbaar te maken. Verdachten die dat willen voorkomen hebben de gelegenheid zich te melden bij de politie.

Getuigenoproep

De politie roept verder toeschouwers op, die donderdag aanwezig waren in het AZ-stadion, zich te melden als zij informatie hebben over betrokkenen in het stadion. Dit geldt ook voor mensen die meer informatie hebben over wat er zich heeft afgespeeld in het AZ-stadion. U kunt zich melden via 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Mocht u beschikken over zelfgemaakte beelden dan kunt u ze ter beschikking stellen via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html.

De politie keurt geweld in en rondom voetbalwedstrijden af!

De politie sluit zich aan bij de woorden van burgemeester Anja Schouten en AZ en keurt het geweld in en rondom de voetbalwedstrijd ten zeerste af. In onze maatschappij is er geen ruimte voor geweld. Samen kunnen we zorgen dat de normen en waarden weer terugkomen in en rondom het voetbalstadion.

2023103691