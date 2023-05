Gewapende winkeloverval Gouda

Een nog onbekende man wist de winkel via het magazijn binnen te dringen en eiste geld onder bedreiging van een groot mes. Hij wist met een onbekend bedrag te vluchten. De politie zoekt naar een man van ongeveer 1.75 meter lang en een licht getinte huidskleur. Hij was gekleed in een zwarte jas met capuchon, donkere broek en zwarte schoenen. Ook droeg hij tijdens de overval witte handschoenen. Hij vluchtte te voet richting Ruigenburg.



Meerdere eenheden zochten in de omgeving naar de verdachte. Die werd niet meer aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en wil graag met u in contact komen als u meer informatie heeft over deze overval. Heeft u de verdachte bijvoorbeeld voorafgaand of na de overval gezien? Of woont u in de omgeving van de Ruigenburg en bent u in het bezit van camerabeelden of Ring deurbel waar mogelijk iets op te zien is, dan vragen we u contact met ons op te nemen door te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook tips achterlaten in het onderstaande tipformulier.