Getuigen gezocht: Persoon te water geraakt en te komen overlijden; Amsterdam-Centrum

Amsterdam - In de nacht van vrijdag 19 mei op zaterdag 20 mei is een 24-jarige man te water geraakt. Dit is gebeurd aan de Kloveniersburgwal. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en hebben het slachtoffer gereanimeerd. Het slachtoffer is enige tijd later in het ziekenhuis te komen overlijden. De recherche is op zoek naar getuigen die meer weten over hoe het slachtoffer te water is geraakt.