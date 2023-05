Getuigen gezocht van schieten na feest in Maassilo

Getuigen geven aan dat het begon met een ruzie. Vervolgens is er op de grond geschoten. Daarna zijn twee mannen weggerend. Het zou gaan om twee donkergetinte mannen, één met een zwart Adidas t-shirt met witte strepen op de mouw en één met een groen shirt. De twee personen zouden weggerend zijn in de richting van de putselaan en de Sint Andriesstraat. Agenten zochten in de omliggende straten maar troffen niemand aan die aan het signalement voldeed.



De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die beelden hebben gemaakt van de ruzie en/ of het schieten. Ook als mensen getuigen zijn geweest en nog niet met de politie hebben gesproken, vragen wij contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844, of als u liever anoniem blijft via MMA op 0800-7000.