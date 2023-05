Omstanders overmeesteren overvallers Bataviastad Lelystad

Rond 9.00 werd er geklopt op de deur van de personeelsingang van een winkel. Toen een medewerkster de deur opende, werd zij door twee personen overlopen en viel daarbij op de grond. De medewerkster werd bedreigd en de twee liepen naar de kluis die op dat moment open stond en bedreigde de medewerkster. Uit de kluis werd geld gehaald en in een tas gestopt.

Ondertussen lukte het de medewerkster om te ontsnappen. Ze probeerde het tweetal nog in het pand op te sluiten door de deur dicht te doen en te blokkeren maar het lukte de twee om naar buiten te komen. De medewerkster begon om hulp te schreeuwen waarna verschillende personeelsleden van verschillende winkels in actie kwamen. Het tweetal werd door meerdere mensen overmeesterd en vastgehouden tot de politie ter plaatse was.



De verdachten zijn een 20-jarige vrouw uit Lelystad en een 20-jarige man uit Purmerend.