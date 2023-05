Foto's verdachten AZ in Opsporing Verzocht

Een grote groep mensen in het AZ-stadion verbrak donderdagavond met vereende krachten een scheidingshek tussen twee tribunes en bestormde de mensen in het andere vak. Daar gingen velen direct het gevecht aan met mensen die naar het einde van de wedstrijd stonden te kijken.

Van de ongeregeldheden zijn door de eigenaar van het stadion en diverse aanwezigen beelden gemaakt en ter beschikking gesteld aan de politie. Een aantal verdachten is al herkend. De verdachten die op de foto’s staan en die we direct herkenbaar gaan tonen, zijn nog niet intern herkend.

Melden

Mocht je zelf betrokken zijn bij deze ongeregeldheden en je wil voorkomen dat jouw foto op de nationale televisie wordt getoond, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de politie. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 23 mei 16.00 uur.

Getuigenoproep

De politie roept verder toeschouwers op, die donderdag aanwezig waren in het AZ-stadion, zich te melden als zij informatie hebben over mensen die zich in het stadion schuldig hebben gemaakt aan geweldplegingen. Dit geldt ook voor mensen die meer informatie hebben over wat er zich heeft afgespeeld in het AZ-stadion. U kunt zich melden via 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Mocht u beschikken over zelfgemaakte beelden dan kunt u ze ter beschikking stellen via dit formulier.

2023103691