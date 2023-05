Gewapende overval op tankstation

Een jongen liep omstreeks 22.45 uur het tankstation in en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. De overvaller maakte een geldbedrag buit. Hij ging er vervolgens lopend vandoor in de richting van het Groenhovenpark, waar hij voor de overval ook vandaan kwam.

Signalement

De dader is een jongen van zo’n 1.70 meter lang. Hij droeg witte schoenen en was verder in het zwart gekleed. Hij droeg een zwarte helm met een donker vizier en zwarte motorhandschoenen.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u maandagavond 22 mei voorafgaand, tijdens of na de overval iets gezien in de buurt van het tankstation aan de Goudse Poort of het Groenhovenpark? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.