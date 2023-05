Getuigen gezocht na explosie Oostzeedijk

Foto: Nieuws op Beeld

Het is natuurlijk schrikken. Dat je ’s ochtends bij je zaak aankomt, en dat er flinke schade is door een explosie. Direct is de politie gealarmeerd. In eerste instantie is er onderzoek gedaan om te beoordelen of de situatie veilig was. Toen dat zo bleek te zijn, kon er verder onderzoek gedaan worden naar de ontploffing. Sporen zijn veiliggesteld door de FO en de EODD. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan.

Heeft u iets verdachts gezien rond 5:30 uur? Of heeft u bijvoorbeeld een (deurbel)camera in de omgeving hangen waar mogelijk wat op te zien is? Neem dan contact op met de politie.

Melden helpt

Door alerte buurtbewoners die 112 belden vanwege een verdachte situatie zijn al eerder aanslagen voorkomen. Ook zijn tips essentieel bij het oplossen van zaken. Weet u meer over één of meerdere explosies of schietpartijen of van handel in drugs, vuurwapens of vuurwerk, meld het! Hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het! Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734.