11 aanhoudingen in onderzoek AZ

Alkmaar - In het onderzoek naar de ongeregeldheden in het voetbalstadion tijdens en na de wedstrijd AZ-West Ham United zijn inmiddels 11 verdachten aangehouden. Tien van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging, meerdere van hen ook van zware mishandeling met voorbedachten rade en vernieling. 1 verdachte heeft aan kunnen tonen dat hij niet betrokken was bij de gewelddadigheden en is niet meer verdacht.