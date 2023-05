Grote controle van politie en partners in Arnhem

De Belastingdienst nam zes voertuigen in beslag en inde voor meer dan 80.000 euro. Verder werden er door de politie verschillende bekeuringen geschreven. Onder meer het vasthouden van de mobiele telefoon (9), rijden zonder rijbewijs (2), niet kunnen tonen van een identiteits- of rijbewijs (5) en diverse andere verkeersfeiten.

'Spookvoertuig'

Eén vrachtwagen werd in beslag genomen omdat deze al enkele jaren niet op naam stond. We spreken dan van een zogenoemd ‘spookvoertuig’. De bestuurder bleek zich daarnaast niet te hebben gehouden aan de regels voor rij- en rusttijden. De rijbewijzen van twee motorrijders werden ingevorderd omdat ze 69 kilometer per uur te hard reden op de Drielse Rijndijk (129, waar 60 is toegestaan). Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar oud uit Ede en Lunteren.

Aanhoudingen

In totaal werden er drie aanhoudingen verricht tijdens de grootscheepse controle. Een 22-jarige man uit Bulgarije stond gesignaleerd en moest nog tien dagen gevangenisstraf uitzitten. Bij twee andere mannen was er sprake van een positieve speekseltest (THC). Op het politiebureau werd bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het gaat om een 27-jarige man uit Polen en een 32-jarige man uit Arnhem.

Eén overheid

De politie kijkt positief terug op de controle. Met grote controles als deze hopen we de (verkeers)veiligheid te vergroten. Daarnaast kan het ons inzichten geven over bijvoorbeeld ondermijnende vormen van criminaliteit. Daar zetten we door de samenwerking met verschillende partners als één overheid op in.

