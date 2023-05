Man aangehouden op verdenking van vernieling Pride-expositie Alkmaar

Via cameratoezicht kwam een melding bij de politie binnen dat een man zich met een steekwapen door het centrum van Alkmaar bewoog. Na een zoektocht werd de man aangehouden aan de Koningsweg. Tijdens zijn aanhouding kreeg de politie de melding dat de man eerder die ochtend mogelijk betrokken was bij een vernieling van de Pride-expositie op het Stationsplein.

Eerdere vernieling Pride-expositie Alkmaar

De vernieling van vrijdagochtend is niet de eerste. Van zondag 21 mei op maandag 22 mei werd de Pride-expositie op het Stationsplein ook al vernield. Of de vandaag aangehouden verdachte hierbij betrokken was, wordt onderzocht.

Christian Schouten, wethouder Diversiteit Alkmaar: ‘De tentoonstelling Intersekse, 1 op 90 van Open Mind is vanochtend voor de tweede keer vernield. We leven mee met de geportretteerden, de makers van deze tentoonstelling en de Alkmaarders die dit raakt. Deze vernielingen in onze Pride-week tolereren wij niet en stemmen ons verdrietig. Het geeft wel de noodzaak van de Pride-week weer en hoewel we schrikken van deze vernielingen, laten we ons zeker niet afschrikken. We hebben zin in de Alkmaar Pride. Pride Unite!’

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze incidenten en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van de vernielingen? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in.

Roze in Blauw is het politienetwerk voor LHBTI-gemeenschap

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen.

Politiemensen van Roze in Blauw bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen hen die melding of aangifte willen doen van LHBTI+-gerelateerde incidenten. Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggevallen wordt vanwege het feit dat zij lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, kunnen contact opnemen.

Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Bel bij spoed altijd 112!