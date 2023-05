Explosie bedrijfspand Veilmeesterweg in Amstelveen

Omstreeks 03.45 uur komt er een persoon op een scooter uit de richting Noorddammerweg aangereden. Deze persoon stapt vervolgens van zijn scooter af en plaatst een explosief voor het rolluik van het bedrijfspand. Het explosief gaat af waarbij schade aan het rolluik ontstaat. De persoon op de scooter vlucht kort na de explosie in de richting van de Noorddammerweg. Op het moment van de explosie waren er mensen aanwezig in het pand. Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt.

De recherche is direct een onderzoekt gestart. Het rechercheteam wil daarom graag in contact komen met mensen die meer weten over wie het explosief heeft geplaatst en mensen die meer weten over de toedracht van een mogelijk achterliggend conflict. Naar aanleiding van deze explosie is het bedrijfspand tijdelijk gesloten. In oktober 2022 is het pand al tweemaal beschoten.



Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.