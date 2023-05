Verdachten mishandeling metrostation Rotterdam aangehouden

De man en de vrouw kwamen die dag terug van een bezoekje aan de Rotterdamse binnenstad. Ze pakten in het centrum de metro en stapten rond 15.10 uur op metrostation Rijnhaven uit. De Rotterdammer zag bij het uitchecken van zijn vrouw dat iemand vlak achter haar aanliep en door hetzelfde poortje glipte. Hij dacht eigenlijk dat deze persoon misschien zijn vrouw wilde gaan zakkenrollen, omdat deze zo dicht achter haar aanliep.



Klappen

Toen de man de mogelijke zakkenroller op diens gedrag aansprak, kwam er een tweede persoon aan. Deze tweede persoon, een man, sloeg de Rotterdammer meteen meermalen hard in zijn gezicht. Toen zijn vrouw voor haar man in de bres sprong en tussenbeide kwam, kreeg zij van deze man ook meerdere klappen in haar gezicht. Daarna renden de man die de klappen gaf en eerste persoon er beiden vandoor.



Bureau Rijnmond

Op 11 mei besteedde het regionaal Opsporingsprogramma Bureau Rijnmond aandacht aan deze zaak. Na de uitzending kwamen diverse tips bij de politie binnen mét namen. Die tips hebben geleid tot de aanhouding op 16 mei van twee mensen: een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel die de klappen zou hebben uitgedeeld en een 14-jarig meisje uit Rotterdam dat erbij stond. De jongen werd in zijn woonplaats aangehouden, het meisje meldde zich op het politiebureau. Beiden zijn na verhoor in vrijheid gesteld.