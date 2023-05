Grote controle op en rond stations tussen Westervoort en Doetinchem

Aan het einde van de middag en het begin van de avond vond er een zogenoemde 'honderd procent-controle' plaats op de stations van Zevenaar en Doetinchem. Alle reizigers werden er gecontroleerd. In de treinen en op en rond de stations waren daarnaast zowel opvallende als onopvallende agenten en boa’s aan het werk.

Veiligheid vergroten

'We zien helaas dat er met enige regelmaat sprake is van overlast op en rond de stations, maar ook in de treinen. Boa’s krijgen te maken met verbaal en soms zelfs fysiek geweld. Daarnaast zien we dat de stations hotspotlocaties zijn voor bijvoorbeeld diefstallen en vernielingen', vertelt Jan-Willem Schaap, vanuit de politie in Zevenaar initiator van de actie. 'Met een controle als deze willen we de veiligheid voor reizigers en bewoners vergroten, maar ook een signaal afgeven.'

In totaal werden er door Breng en Arriva 88 bekeuringen uitgeschreven voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs. Veertien reizigers konden geen geldig legitimatiebewijs tonen en kregen daarvoor een bekeuring. Er werd een reisverbod opgelegd aan een treinreiziger en een 27-jarige man uit Polen liep tegen de lamp omdat hij zo’n reisverbod overtrad.

Aanhouding en rijden onder invloed

De politie hield een 54-jarige zwartrijder aan die zich op geen enkele manier kon legitimeren en bekeurde een spoorloper die ervan door ging toen hij zag dat er op het station werd gecontroleerd. In de omgeving van het station in Wehl troffen agenten een 36-jarige man uit diezelfde plaats. De automobilist reed onder invloed en blies uiteindelijk 390 ug/l. In de omgeving van het station van Duiven troffen agenten een scooterbestuurder die reed zonder rijbewijs. Omdat het niet de eerste keer was, is de scooter in beslag genomen.

Al met al kijkt de politie positief terug op de controle. Mensen die getuige zijn van verdachte situaties op of rond het station, vragen we om altijd te bellen met 0900-8844. Bij een heterdaadsituatie mag dat zelfs via 112.

