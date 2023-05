Dronken man steelt auto en rijdt zich vast

Een automobilist zat rond 21.30 uur in de eerdere genoemde auto op een parkeerplaats op de camping. Ineens kwam er een dronken man aangelopen. Hij vroeg of de man hem ergens naartoe wilde brengen. Dit weigerde de automobilist. Hierop pakte de dronken man de automobilist stevig vast en duwde hem de auto uit. De dronken man nam plaats achter het stuur en reed met de auto weg. Aan de hand van een track-en-tracesysteem werd het gestolen voertuig gevolgd. Bij het Kaasgat had de dief zich vastgereden in het zand. De gearriveerde politie vond de auto, maar de bestuurder was gevlucht. Niet veel later liep een man in de richting van de agenten. Hij hield de sleutels van de auto in de lucht en vertelde dat hij dom was geweest en de auto had gestolen. De politie hield de 24-jarige man aan en nam hem mee naar het politiebureau. Hier bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Hij zit vast voor verder onderzoek.