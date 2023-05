Slachtoffer schietincident overleden

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei werd het 22-jarige Katwijkse slachtoffer om 04:45 zwaargewond aangetroffen op de Talmastraat. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waarna de man met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Daar is hij zondag 28 mei overleden aan de gevolgen van het schietincident. Er zal sectie worden verricht.



Naar aanleiding van het schietincident startte onder leiding van de officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Een 24-jarige Katwijker werd dezelfde dag aangehouden als verdachte. Hij is op dinsdag 23 mei heengezonden, maar is nog steeds verdachte in de zaak. Het onderzoek is onverminderd in volle gang, de recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.