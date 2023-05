Verdachten aangehouden voor steekincident

Omstreeks 21.20 uur kregen agenten de melding dat er zojuist op de Boslaan iemand gestoken zou zijn. Op de Boslaan hadden omstanders zich inmiddels ontfermd over het slachtoffer, dat even later per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. In de directe omgeving werd een 21-jarige Noordwijker aangehouden op verdenking van betrokkenheid, een 21-jarige Katwijker meldde zich even later bij agenten en werd eveneens aangehouden. Beide mannen zitten vast voor verhoor.