Partycentrum gesloten na vechtpartijen

Voorafgaand aan een Eritrees feest zondagmiddag 28 mei in een partycentrum aan de Lange Kleiweg, was er een groep onaangekondigde demonstranten aanwezig die richting het partycentrum wilden gaan. Door de politie werden de demonstranten tegengehouden. Er werd geen gehoor gegeven aan de aanwijzingen van de politie, waarna de vlam in de pan sloeg en meerdere groepen voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist gingen. Er is daarbij -voor zover nu bekend- een handvol mensen gewond geraakt, waaronder iemand die gestoken zou was en iemand die werd gebeten door een politiehond. De ME is ingezet om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren. Op de Lange Kleiweg keerde de rust terug, wel hebben er nog enige tijdje groepjes (vermoedelijke) demonstranten door Rijswijk gezworven, maar dat heeft niet meer geleid tot openbare ordeverstoringen.



Door de burgemeester is besloten dat het partycentrum direct gesloten moest worden tot 01.00 uur op maandag 29 mei, waarna de aanwezigen van het feest het pand hebben verlaten onder begeleiding van de politie. Door de politie is er in ieder geval een aanhouding verricht terzake mishandeling.