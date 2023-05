Jongen (17) overleden na verkeersongeval

Kattendijke - Een bestuurder van een scooter reed in de nacht van zaterdag 27 mei op zondag 28 mei op de Blokhuisstraat tegen een geparkeerde auto. De 17-jarige jongen uit Goes werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed later aan zijn verwondingen.