Politie vindt vuurwapen in woning

Een getuige zag de desbetreffende bewoner rond 06.15 uur met een wapen een pand inlopen. In het pand zitten meerdere woningen van bewoners die ondersteunende zorg krijgen. Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, werd het RRT opgeroepen. Dit zijn kleine teams agenten, die speciaal zijn opgeleid om snel in te grijpen bij dit soort meldingen. De bewoner werd even later aangehouden. In zijn woning werd een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.