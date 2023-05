Verdachten aangehouden voor steekincident Zoetermeer

Omstreeks 21.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er bij een woning aan het Fonteinbos iemand gestoken zou zijn. Ter plaatse troffen agenten het gewonde slachtoffer aan op de galerij van de flat. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Twee Zoetermeerders van 21 en 59 jaar oud werden korte tijd later in de betreffende woning aangehouden als verdachte. Er is ook een derde verdachte aangehouden, maar deze is later heengezonden. Beide verdachten zijn voor verhoor ingesloten aan het politiebureau.