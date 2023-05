Automobilist aangehouden na dollemansrit

Rond 16.00 uur begon de zoektocht naar een grijze auto die in Berkel en Rodenrijs meerdere auto’s had geramd. Getuigen zagen hem op de kruising G.K. Van Hogendorpweg en Schieplein, op de Teldersweg en Gordelpad en even later op het parkeerterrein van het SFG ziekenhuis, waar hij tegen een bouwconstructie reed en de slagboom vernielde. Er lagen meerdere brokstukken van de auto op de weg. Getuigen hielpen ons met de vervolgroute van de levensgevaarlijke wegpiraat. In deze roekeloze rit raakten er drie mensen lichtgewond.

Op de A20 konden we hem samen met de Marechaussee stilzetten. Inmiddels reed de man op twee velgen. Het aanhouden van de man onder invloed was geen gemakkelijke taak. Hij werkte totaal niet mee, schreeuwde en schopte naar agenten en Marechaussee. Het stroomstootwapen is ingezet, maar ook dat deed weinig. Hij bleef zich verzetten en om zich heen trappen. Uiteindelijk is er nog een keer getaserd en konden we de Schiedammer in de boeien slaan.

Vandaag wordt hij voorgeleid aan de Hulp Ovj omdat dat gisteren in verband met zijn toestand niet mogelijk was. Onder invloed van wat de man was en of er nog meer aan de hand was, wordt uiteraard onderzocht.

Dank aan getuigen

Veel dank aan alle getuigen die ons gisteren zo goed hebben geholpen. Deze bestuurder had nog veel meer kunnen veroorzaken door zijn levensgevaarlijke rijgedrag. Er worden hem meerdere feiten aangerekend. Onder andere poging doodslag, verlaten plaats ongeval (VPO) en gevaarlijk rijgedrag. Mochten er mensen zijn die ook schade hebben ondervonden aan hun auto of op een andere manier, meld dit dan alsnog. Via 0900-8844 of via bijgesloten formulier.