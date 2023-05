Vader en zoon aangehouden voor mishandeling van beveiliger

Eén van de twee verdachten, een 56-jarige man, zou een vrouw hebben lastiggevallen waarna de beveiliging hem de feesttent uitzetten. Eenmaal buiten de tent kwam de 33-jarige zoon van de man aanlopen. Hierdoor ontstond er een ruzie waarbij een beveiliger klappen kreeg.

Toen agenten de mannen even later aan wilden houden, verzette de vader zich zodanig dat hij tegen de grond gewerkt moest worden. Ook de zoon was het niet eens met de arrestatie. Hij kwam agressief op de agenten af, waardoor het stroomstootwapen ingezet werd. De mannen zijn overgebracht naar het cellencomplex en zitten nog vast.