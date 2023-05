Help mee in het onderzoek explosie Rockanje

De klap was rond 2.00 uur ’s nachts te horen. De woning en twee auto’s op de oprit raakte flink beschadigd. Er zijn geen aanwijzingen voor een verband met de explosies in Rotterdam. Mogelijk is een ruzie de oorzaak maar om hier verder onderzoek naar te kunnen doen zijn rechercheurs op zoek naar getuigen die wellicht mensen hebben zien wegrennen of auto’s hebben zien wegrijden. Ook komt het team graag in contact met mensen die een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten hebben.



Informatie

Heeft u informatie en nog niet gesproken met agenten? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734.