Getuigen gezocht mishandeling Noorderlicht in Hoorn

Het conflict startte op de Siriusstraat in Hoorn, waar het slachtoffer zijn auto probeerde te parkeren. Een andere auto stond stil en blokkeerde in eerste instantie de doorgang naar het hof met parkeerplaatsen. Toen daar geen parkeerplaats was blokkeerde de auto ook weer de uitgang van het hof. Het slachtoffer reed verder naar het Noorderlicht en parkeerde daar zijn auto. De auto die eerder stilstond passeerde de man aan het Noorderlicht. Er ontstond een woordenwisseling waarna twee mannen uit de auto stapten en op het slachtoffer insloegen. Het slachtoffer viel op de grond waarna de mishandeling slaand en schoppend doorging. Hierop kwam een derde man uit de auto die de twee belagers van het slachtoffer af leek te halen. Vervolgens stapten de drie mannen in de auto en reden weg.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt deze mishandeling en is op zoek naar informatie en beelden die daarbij kunnen helpen. De verdachten reden in een zwartgekleurde Seat Ibiza en hebben het volgende signalement:

Verdachte 1:

Donkere huidskleur

Tussen de 25-30 jaar oud

1.80 meter lang

Zwarte baard

In het zwart gekleed

Verdachte 2:

Licht-getinte huidskleur

Tussen de 20-25 jaar oud

Tussen de 1.70 en 1.80 meter lang

Snor met baard

Blauwe jas en zwarte broek

Getuigen kunnen informatie en beelden delen via onderstaand tipformulier of via 0900-8844.

2023090090