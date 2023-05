Magneetvissers vissen twee vuurwapens op

Rond 12.00 uur viste een magneetvisser uit het water bij de kruising Kerstendijk/Susannadijk in Rotterdam een vuurwapen uit het water. De politie nam het vuurwapen mee voor onderzoek. Later die dag visten twee broers met hun magneet ook een vuurwapen uit een sloot in de buurt van de Golfslag in Hellevoetsluis. Zij namen het mee naar huis waar de politie het ophaalde. Ook dit vuurwapen wordt onderzocht.