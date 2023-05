Verdachte van reeks auto-inbraken in Groningen aangehouden

Vrijdagmorgen 26 mei hielden agenten een 40-jarige man uit Groningen op heterdaad aan voor het stelen van bouwmaterialen. Tijdens het verhoor op het bureau bleek dat deze verdachte mogelijk ook betrokken is bij meerdere auto-inbraken en vernielingen.

Meerdere auto’s op onbewaakte parkeerterreinen

De afgelopen periode zagen we dat er vaker meerdere auto’s in één nacht het doelwit werden van vernieling en inbraak. Dit gebeurde vooral op onbewaakte parkeerplaatsen in Groningen. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker tien gevallen van vernieling of inbraak bij auto’s.

Politieonderzoek

Het onderzoek loopt door, we verhoren de verdachte en onderzoeken zijn mogelijke betrokkenheid bij andere inbraken en vernielingen. In zijn woning zijn verschillende spullen aangetroffen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de inbraken. De verdachte zal deze week worden voorgeleid.

Doe aangifte

We hopen dat het aantal vernielingen en inbraken met deze aanhouding stopt. Het kan zijn dat jij ook slachtoffer geworden van vernieling of inbraak, maar dat nog niet gemeld hebt. Doe altijd aangifte. Neem contact met ons op als je getuige bent geweest van een inbraak of vernieling.



Voorkom diefstal

We adviseren om bij het parkeren waardevolle spullen altijd uit de auto te halen om te voorkomen dat je auto doelwit wordt van inbraak. Voor zover mogelijk adviseren we om auto’s op een goed verlichte plek neer te zetten met camerabewaking. Dit zorgt dat deze auto’s minder aantrekkelijk zijn voor diefstallen.