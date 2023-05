Politie doet onderzoek naar de identiteit van een onbekende overleden man

Het gaat om een man met een lichte huidskleur en een gezet postuur. We hebben helaas geen uitgebreider signalement van de man. Wel hebben we een uitgebreide beschrijving van de kleding die hij droeg en de spullen die hij mee had.

Beschrijving kleding

Hij droeg die dag een softshell jas van het merk Wolfskin (maat 3 XL), een blauwe spijkerbroek van het merk C&A (maat 42/43), een wit/oranje/blauwe geblokte houthakkersblouse en zwarte schoenen van het merk Lowa, type Renegade GTX low (maat 47). Hij droeg om zijn pols een grijs horloge van het merk Casio. Daarnaast had hij een zwarte Nixon D500 fotocamera en een zwart statief van het merk Sirui mee.

Beschrijving fiets en spullen die de man bij zich had

Bij de spoorwegovergang stond een fiets met een rugtas. Het gaat om een vouwfiets van het merk Hema. De fiets is licht grijs van kleur, heeft zwarte spatborden en een aluminium bagagedrager. Er zit een sticker van het Apple logo aan de voorkant. De rugtas is van het merk Eastpack. Het gaat om een licht blauwe rugzak met een speldje van Silverstone bij het handvat. In de rugzak zaten twee flessen Spa blauw, een afstandsbediening voor een fotocamera van het merk Hahnel/ Captur Receiver en een ander apparaat voor een fotocamera van het merk Hahnel Captur/ Module – Timer. Zie ook de foto's.

Wie (her)kent deze man?

We hopen dat iemand deze man (her)kent of mist. Of dat iemand weet waar deze onbekende man verbleef of pasgeleden is gezien. Als u informatie heeft kunt u contact opnemen via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier.