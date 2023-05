Explosie leidt naar hennepkwekerijen

Rond 05.30 uur vond de explosie bij het pand plaats. Ter plekke troffen de agenten een man aan die verklaarde eigenaar van het bedrijf te zijn. Toen agenten de twee hennepkwekerijen met in totaal ongeveer 1000 hennepplanten vonden, werd hij aangehouden voor betrokkenheid bij deze plantages. Hij is na verhoor heengezonden, maar blijft verdachte voor het onderzoek. Experts van de forensische opsporing hebben sporenonderzoek verricht bij het pand.

Het onderzoek wordt voorgezet. Getuigen of mensen met meer informatie over explosie en/of hennepkwekerijen kunnen contact opnemen met de recherche via tel. 0900-8844 of melden via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.