Getuigen gezocht van steekincident

Rond 20.30 uur kregen agenten de melding dat twee mannen op straat waren gestoken. Toesnellende agenten zagen drie verdachten wegrennen en hielden de mannen – in de leeftijd van 20 t/m 26 jaar – aan. Zij werden overgebracht naar het bureau voor onderzoek en verhoor.

Gewonden

Een 27-jarige man ligt nog in het ziekenhuis met onbekend letsel. De andere gewonde, een 21-jarige man, kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

Oproep getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Getuigen met informatie en/of beelden wordt gevraagd om contact op te nemen met de recherche via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via tel. 0800-7000.