Opnieuw verdachte aangehouden voor dodelijk schietincident

Katwijk - Het rechercheteam dat het schietincident van zondag 21 mei aan de Talmastraat in Katwijk onderzoekt, heeft dinsdagavond 30 mei een 18-jarige man uit Katwijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Hij is voor verhoor ingesloten. Het 22-jarige slachtoffer overleed zondag 28 mei in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.