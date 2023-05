Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen

Exclu

De eerste arrestaties in het onderzoek vonden plaats op vrijdag 3 februari jl. in het kader van de actiedag rond het oprollen van klanten van de criminele telefoondienst Exclu. Bij de operatie in West-Brabant werd onder meer tijdens de doorzoeking van een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro.



Aanhoudingen en doorzoekingen

In Dinteloord werd vanmorgen een 21-jarige man aangehouden. Zijn woning werd doorzocht. Er zijn diverse voor het onderzoek relevante goederen in beslag genomen. In Antwerpen werd door de Belgische politie op verzoek van de Nederlandse Justitie een 44-jarige man gearresteerd. De onderzoeksrechter daar gaat beslissen over zijn detentie en overleveringsprocedure. Ook zijn woning werd doorzocht en ook hier werden voor het onderzoek relevante goederen in beslag genomen. In Geleen werd ook nog een woning doorzocht.

Nog vier verdachten voortvluchtig

In Steenbergen werd tevergeefs getracht een verdachte aan te houden. Hij werd helaas niet aangetroffen. Wel werd zijn woning doorzocht. Ook in Groenlo was een verdachte niet aanwezig. Twee andere verdachten verblijven vermoedelijk in het buitenland en zijn nog niet door het rechercheteam gelokaliseerd.