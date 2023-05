politie zoekt getuigen mishandeling

Toen de jongen dinsdag 30 mei rond 16.30 uur met zijn broer op het Wormerplein was, raakte hij in gesprek met een groep bestaande uit meerdere personen. Vervolgens ontstond er, door nog onbekende reden, een vechtpartij en werd het slachtoffer in elkaar geslagen. Hij liep hierbij onder meer letsel op aan het gelaat en gebit. Hij heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen.

Getuigenoproep

Er zijn meerdere jongeren getuige geweest van het incident. De politie is naar hen op zoek en specifiek naar de verdachte in deze zaak. Zijn signalement luidt als volgt: Jongen van rond de 18 jaar oud, normaal tot stevig postuur, licht getint uiterlijk, baardje, gekleed in kleding van het merk Burberry en hij had een vissershoedje met een ruitachtig patroon van het merk Gucci

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u getuige zijn geweest van de mishandeling op het Wormerplein in Purmerend, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023112318