Hennepkwekerij in woontoren

Tilburg - In een appartement op de bovenste verdieping van een complex aan het Burgemeester Stekelenburgplein is dinsdag 30 mei jl. na een melding over wietlucht een hennepkwekerij ontdekt. Er stonden in drie ruimten in totaal 448 planten en 208 stekken. De plantage is geruimd. De politie stelt een onderzoek in naar de exploitant(en).