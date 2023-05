Eindhovense overvaller geeft zich aan

Dinsdagavond tegen acht uur werd een benzinestation aan de Huizingalaan overvallen. De medewerker werd bedreigd met een vermoedelijk vuurwapen en door de dader gedwongen tot afgifte van geld. Daarna ging de overvaller er vandoor. Nog binnen het kwartier probeerde een man een supermarkt in het Winkelcentrum Woensel te overvallen. Hier richtte de verdachte zijn wapen op de medewerkster van de servicebalie en eiste hij geld. Toen de overvaller in de gaten kreeg dat de beveiliging was gealarmeerd, vertrok hij weer zonder buit en fietste weg.



Zelfde dader

De politie startte direct een onderzoek naar beide overvallen. Voor de betrokken medewerkers van de supermarkt en het pompstation werd Slachtofferhulp ingeschakeld. Al snel rees op basis van de signalementen van de daders het vermoedden dat het bij beide overvallen om dezelfde verdachte ging. In een Burgernetbericht met het signalement van de dader, werden de inwoners van Eindhoven opgeroepen naar hem uit te kijken.



Man meldt zich

Niet lang na de overvallen meldde zich een man bij de politie die bekende voor de poging overval op de supermarkt verantwoordelijk te zijn. Hij werd aangehouden voor nader onderzoek. Zijn mogelijke betrokkenheid naar de overval op het tankstation wordt onderzocht. In zijn woning troffen we een wapen aan dat in beslag werd genomen. Ook namen we geld in beslag dat mogelijk bij de overval op het benzinestation werd buitgemaakt.