21-jarige Vlaardinger gewond bij steekincident Rotterdam-Centrum

Even voor 17:30 uur werd het incident gemeld. Het slachtoffer vluchtte nadat hij in zijn arm gestoken was de Plaza in. Daar is door ambulancepersoneel eerste hulp verleend, waarna de Vlaardinger voor verdere behandeling naar een ziekenhuis is vervoerd. Een eerste zoekslag in de omgeving heeft nog niet tot aanhouding van een verdachte geleid. De directe omgeving is afgezet en onder andere forensisch experts doen onderzoek.

Agenten spreken met getuigen en stellen camerabeelden veilig. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.