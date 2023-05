Getuigen gezocht van schietincident Dordrecht

Doordat het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, zijn de twee mannen aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Tilburg en een 32-jarige uit Alblasserdam. Hun rol in dit incident wordt onderzocht. De drie of vier andere personen zijn helaas na een grondige zoekslag niet aangetroffen. De politie stelt sporen veilig en doet verder onderzoek naar het incident.

Iets gezien van dit incident?

Heeft u iets gezien van wat er zich heeft afgespeeld op de Jacob Catsstraat? Of heeft u in de omgeving bijvoorbeeld een deurbelcamera hangen waar mogelijk iets van het incident op te zien is? Neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.