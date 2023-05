Getuigenoproep steekincident Eikenlaan

De politie kreeg rond 1 uur ’s nachts melding van het steekincident. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. Hier werd het 25-jarige slachtoffer aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident zijn vermoedelijk twee mannen betrokken.

De politie doet onderzoek naar het incident. Om een goed beeld te krijgen van wat zich precies heeft afgespeeld zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of mogelijk heeft u camerabeelden van de Eikenlaan rondom het tijdstip van het incident? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand tipformulier in, bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via: 0800-7000. Alvast bedankt!