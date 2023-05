Rotterdammer gewond bij steekincident Wilgeweerd

Even na 01:30 uur onstond vermoedelijk een woordenwisseling bij de voordeur van een woning. Bij een poging de deur te sluiten en zich af te weren, raakte de Rotterdammer gewond aan zijn arm. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen om te achterhalen wie betrokken zijn.