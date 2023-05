Getuigen gezocht: steekincident tijdens feest in Dordrecht

Rond twaalf uur middernacht kreeg de politie een melding binnen van een steekincident bij een feest. Hierbij ontstond er buiten een ruzie tussen meerdere personen waarbij de dader uiteindelijk met een mes heeft uitgehaald richting het slachtoffer. De man is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was aanspreekbaar.

Meerdere verdachten zijn op de vlucht geslagen. Mogelijk in een auto. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en/of de verdachten. Het incident vond tijdens een feest plaats. We hopen dat bezoekers van dit feest iets hebben gezien of andere informatie heeft dat ons onderzoek verder kan helpen. Weet u meer? Geef het door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.