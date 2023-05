Getuigen gezocht van babbeltruc

Capelle a/d IJssel - Een 64-jarige dame uit Capelle a/d IJssel werd vrijdagavond 5 mei slachtoffer van een babbeltruc in haar woning aan de Fuutlaan. Eerst één man en later een tweede drongen met een smoes haar woning in. Zij doorzochten de woning, ook is het slachtoffer geduwd. Gelukkig raakte zij niet gewond maar ze is uiteraard erg geschrokken. De politie doet onderzoek middels een sporen- en buurtonderzoek. Ook vraagt zij getuigen zich te melden.