Aangehouden voor geweld tegen politie

Agenten liepen op straat op het moment dat de verdachte, een 38-jarige man uit Terneuzen, naar een van de agenten toekwam en hem beledigde en zich agressief gedroeg. De man was niet te kalmeren waardoor een agent het stroomstootwapen moest gebruiken. Daarna werd hij aangehouden en naar een cel gebracht. Tegen hem is aangifte gedaan.

Publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.