Verdachte aangehouden na ongeval op A27

Agenten stonden rond 18.50 uur in de file op de A27 en zagen een voertuig met hoge snelheid over de vluchtstrook rijden. Zij besluiten om, zonder optische en geluidssignalen, het voertuig te volgen. Even verderop zien zij het voertuig tegen een vrachtwagen botsen. Het voertuig vliegt in brand, de twee inzittenden zijn dan al uit het voertuig. Een van de mannen besluit te vluchten. Met de politiehelikopter is nog gezocht naar de man, maar er is niemand meer aangetroffen. De andere inzittende, een 27-jarige man uit Rotterdam, is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Daar is hij aangehouden als verdachte voor het veroorzaken van een ongeval.